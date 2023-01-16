Студент в Уфе убил мать из-за блокнота с паролями от соцсетей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Уфе 18-летний студент убил мать из-за того, что она спрятала его блокнот с паролями от аккаунтов в соцсетях, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По сведениям канала, молодой человек устроил скандал, после того как женщина сделал уборку в доме. Студент взял ножи и нанес матери несколько ранений. Затем он отправил сообщение сводному брату, в котором написал, что убил мать. Сводный брат вызвал полицию, а молодого человек задержали.

Я убил маму, — такое смс получил уфимец от своего 18-летнего брата.

14 января житель Ленинградской области зарезал своего двухлетнего ребенка, сообщили в правоохранительных органах. По сведениям ведомства, младенец скончался на месте.

До этого в Екатеринбурге мать убила троих детей. По сведениям ТАСС, она посчитала, что в них «вселились бесы», Позже выяснилось, что в момент совершения преступления она была под действием наркотических веществ. Свою вину женщина признала частично.

Жители поселка Горный Балыклей Волгоградской области ранее предположили, что 25-летний мужчина забил до смерти свою двухлетнюю дочь из-за того, что она раздражала его своим плачем. Соседи предполагаемого преступника уточнили, что он много пил и ранее был судим за нанесение увечий средней тяжести.