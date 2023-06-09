Новосибирский школьник утонул, спасая одноклассницу

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В селе Боровое Новосибирской области 14-летний школьник утонул, спасая одноклассницу из воды. Ребята все вместе отдыхали на озере. Друзья погибшего рассказали изданию «КП-Новосибирск», что одноклассница зашла в воду слишком глубоко и начала тонуть. Тогда школьник поплыл к ней на помощь. Ему удалось достать пострадавшую из воды и передать друзьям.

Она была уже на дне ямы, а там пять метров глубина. Он ее достал, передал друзьям по цепочке. В этот момент сам стал тонуть, — рассказывают друзья погибшего.

На помощь к подростку кинулся его друг: он прыгнул в воду прямо в одежде и схватил тонувшего за руку, но не успел. Односельчане отмечают, что погибший наглотался воды, у него ослабли мышц, из-за чего его не получилось вытащить.

Водолазам удалось найти тело школьника только через сутки. Местные жители возмущены тем, что детям не пришли на помощь взрослые, которые тоже отдыхали на берегу. По факту трагедии СУ СК РФ организовал доследственную проверку.

В селе Тагильское Курганской области ранее восьмилетний мальчик утонул в реке, спасая своего брата-близнеца, который увяз ногами в тине и не мог выплыть на поверхность. Его тело удалось найти только на следующий день на дне, в ста метрах от места происшествия.