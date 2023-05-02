Школьник угрожал суицидом, если ему запретят секс с 12-летней подругой Mash: школьник из Владивостока грозил суицидом, если ему запретят секс с 12-летней подругой

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15-летний школьник из Владивостока пригрозил, что совершит суицид со своей 12-летней подругой, если ее родители не разрешат заниматься им сексом, сообщает Telegram-канал Mash. Позднее он изрезал девочку ножом, когда она отказала ему в отношениях. Мать пострадавшей обратилась в полицию, в отношении несовершеннолетнего могут возбудить уголовное дело.

Школьники познакомились в начале 2023 года и сразу же начали встречаться, спустя неделю подросток лишил свою подругу девственности. Как только об их отношениях узнала мать девочки, она потребовала от детей прекратить общение. В ответ на это 15-летний подросток заявил, что они готовы с подругой совершить суицид, если им запретят заниматься сексом. Позднее девочка поняла, что не готова идти на такие жертвы ради отношений, и решила расстаться с другом. В «прощальный вечер» он попросил ее «сделать приятное», но, не дождавшись согласия, жестоко изрезал ножом.

Ранее сообщалось, что девятиклассник из Казани насиловал проституток. Женщины отказывались спать с несовершеннолетним из-за возраста, от этого он приходил в ярость и применял насилие. Подросток был задержан сотрудниками полиции.