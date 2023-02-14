Спасавший людей из-под завалов в Новосибирске школьник оглох на одно ухо

Фото: Russian Emergencies Ministry/via Global Look Press

В Новосибирске десятиклассник Константин Маняшин помог вытащить из-под завалов пострадавших от взрыва газа в жилом доме, а после приезда спасателей отправился на занятия в школу. К вечеру у него проявились проблемы со слухом — из-за взрывной волны подросток оглох на одно ухо, передает «КП — Новосибирск».

Маняшин утром 9 февраля шел в школу мимо дома на Линейной, когда в нем произошел взрыв газа. Школьника отбросило в снег взрывной волной, рассказала Наталья Загорулько — директор гимназии № 9, где учится школьник. По ее словам, очевидцы ЧП попросили подростка помочь вытащить пострадавших из-под обломков обвалившегося дома.

Он вытащил из-под обломков одного жильца этого дома. К сожалению, он оказался мертвым. Затем Костя снова побежал по подъездам. Услышал голос пожилой женщины в соседнем подъезде и помог взрослым мужчинам вытащить ее. Затем уже подъехали спецслужбы. Спасатели попросили уйти с места происшествия, — рассказала Загорулько.

После ЧП Маняшин отправился на занятия в школу и отсидел все уроки, однако к вечеру у него проявились проблемы со слухом. Выяснилось, что подростка оглушило взрывной волной, в результате чего он частично оглох.

Суд ранее заключил под стражу сотрудников компании «Межрегионгаз Сервис» из Омской области Ирину Урбах и Евгения Кавуна, которые являются фигурантами дела о взрыве газа в многоквартирном доме в Новосибирске. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате трагедии 9 февраля погибли 13 человек, еще 14 удалось спасти.