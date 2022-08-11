Школьник покончил с собой после ссоры с отцом из-за уборки В Екатеринбурге 17-летний подросток покончил с собой после ссоры с отцом из-за уборки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге 17-летний юноша покончил с собой после бытовой ссоры с отцом, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что школьник не проявлял признаков психического отклонения, а сама семья характеризуется положительно.

Инцидент произошел вечером 10 августа на Родонитовой улице в Екатеринбурге. Отец попросил сына прибраться в своей комнате и вымыть посуду. Это предложение очень раздосадовало мальчика. После ссоры он пообещал, что уйдет к бабушке. Однако позже родитель обнаружил его мертвым в своей комнате.

Семья характеризуется положительно. В употреблении спиртных напитков замечены не были. В классе с одноклассниками отношения нормальные, успеваемость хорошая. А вот сам отец считает, что сын был скрытным, — рассказал источник издания.

По данному делу проводится проверка, материалы переданы в Следственный комитет. В самом ведомстве отказались давать комментарии по факту случившегося.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что за последние три года в России число попыток суицида среди несовершеннолетних выросло почти на 13% и составило 3675. Число повторных попыток увеличилось на 92,5% (до показателей в 362 случая).

Кроме того, в Генпрокуратуре на основе анализа 30 субъектов РФ отметили рост числа детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания. В 2021 году таковых было выявлено 882 человек, в 2020 — 635.