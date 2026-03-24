24 марта 2026 в 10:38

Школьник лишил отца 13 млн рублей ради мнимой спецоперации ФСБ

Во Владивостоке мошенники под видом ФСБ выманили у подростка ключи от квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Владивостоке мошенники заставили 16-летнего подростка передать им ключи от квартиры, убедив, что силовики проводят спецоперацию с участием ФСБ, сообщили в УМВД России по Приморскому краю. По данным ведомства, аферисты украли из домашнего сейфа 6 млн рублей и $95 тыс. (7,7 млн рублей).

Поступило заявление 55-летнего местного жителя, проживающего в доме на улице Набережной. <…> Мужчина сообщил о том, что в его квартире была совершена кража: из сейфа неизвестными лицами похищены денежные средства в размере 6 млн рублей и $95 тыс., — говорится в сообщении.

В полиции выяснили, что сначала с подростком связались под видом службы доставки и сообщили о некой посылке. Следом он получил сообщение якобы от «Госуслуг», в котором его предупреждали о действиях мошенников. Позвонив по номеру из письма, подросток связался с женщиной, что сообщила ему о взломе личного кабинета.

Вскоре собеседница перевела школьника на своего помощника. Мужчина вступил со ним в переписку и рассказал об оформленной мошенниками на его имя доверенности, для аннулирования которой нужно было принять участие в секретной операции под надзором ФСБ. Родителям рассказывать запретили.

В момент, когда взрослых не было дома, парень оставил ключи в условленном месте, ушел из квартиры на два с половиной часа и рассказал мошенникам, где стоит сейф. Забрать деньги прилетела 20-летняя москвичка, которую ранее злоумышленники уже «поймали на крючок». Они также представились ей сотрудниками спецслужб, сообщили о взломе аккаунта и под угрозой шантажа заставили выполнить роль курьера. Ей нужно было вырезать стенку сейфа и перевести наличные на подконтрольные счета. Девушку задержали.

Уголовное дело возбудили по статье о краже в крупном размере, совершенной организованной группой. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в пресс-центре МВД России сообщили о новой мошеннической схеме, основанной на тактике обратного звонка. Злоумышленники рассылают гражданам СМС или сообщения в мессенджерах о якобы взломе аккаунта, убеждая жертву перезвонить по указанному номеру, после чего в ходе разговора выманивают код доступа к порталу «Госуслуги».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

