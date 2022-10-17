Школьницы в Подмосковье жарили зефирки на Вечном огне Полиция Московской области проверяет видео, где двое подростков жарят зефир у Вечного огня

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Сотрудники полиции проводят проверку по видео, на котором двое подростков жарят зефир у Вечного огня на мемориале Славы Великой Отечественной войны в Звенигороде, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области. Девочки заявили, что не нашли других источников огня для своей забавы.

По видео, размещенному в сети Интернет, на котором запечатлено, как на мемориале Славы Великой Отечественной войны в городе Звенигороде Одинцовского городского округа, предположительно, двое подростков, стоя у Вечного огня жарили зефир. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в полиции.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».