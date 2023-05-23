Шесть человек погибли в ДТП в Тыве

Фото: Прокуратура Республики Тыва

Шесть человек погибли, двое получили серьезные травмы в ДТП на трассе в Кызыльском районе в Тыве, сообщает Прокуратура Республики Тыва в своем Telegram-канале. ЧП произошло 23 мая 2023 года в районе 22:00 на 858-м километре автодороги Р-257 возле с.Баян-Кол. В ведомстве уточнили, что двое выживших были госпитализированы, они находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, в результате ДТП на месте происшествия погибли шесть человек и двое находятся в тяжелом состоянии, — говорится в сообщении.

Ведомство организовало проверку по факту случившегося, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения.

Кроме того, прокуратура опубликовала фотоснимки с места трагедии. Судя по кадрам, столкнулись два легковых автомобиля, от одного из которых почти ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов столкнулись более девяти автомобилей. Авария произошла в результате плохой видимости на дороге из-за дыма от лесных пожаров, а также из-за превышения скорости некоторыми водителями. По данным местной Госавтоинспекции, в результате ДТП есть пострадавшие.

Также стало известно, что в аварии в Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной под Самарой погибли пять человек, в том числе двое детей. На дороге столкнулись большегруз и легковая машина, водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли.