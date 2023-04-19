Шахта «Распадская» эвакуирует горняков из-за пожара

Фото: aspadskaya.com

В Кемеровской области в шахте «Распадская» на глубине 550 метров произошел пожар, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, из-под земли эвакуируют 183 человека, на данный момент информации о пострадавших нет.

Канал пишет, что источник возгорания и причины на данный момент неизвестны.

Ранее стало известно, что в шахте «Обуховская» произошло задымление. Первоначально сообщалось о пожаре на промежуточной подстанции шахты на глубине около 200 метров. Однако в МЧС информацию о возгорании опровергли, подчеркнув, что речь идет именно о задымлении. Точное число шахтеров, застрявших под землей из-за аварии, назвал глава региона Василий Голубев. По его словам, всего экстренные службы эвакуируют 229 человек. Он также рассказал, что в их эвакуации были задействованы четыре единицы техники и 21 горноспасатель.

Позже глава администрации города Зверево Ростовской области Александр Лотарев сообщил, что из-под земли эвакуировали всех рабочих, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

До этого на шахте «Обуховская» произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда.