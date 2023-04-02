В Ростовской области рассказали об эвакуации горняков из задымленной шахты Мэр города Зверево Лотарев заявил об эвакуации всех рабочих из задымленной шахты «Обуховская»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из шахты «Обуховская» в Ростовской области, где произошло задымление, эвакуированы все рабочие, сообщил в Telegram глава администрации города Зверево Ростовской области Александр Лотарев. Он добавил, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Из забоев уже эвакуированы 229 шахтеров. Сейчас работает в реверсивном режиме вентиляционная система. Пострадавших и погибших нет, — написал мэр.

По сведениям Тelegram-канала Don Mash, под землей все еще остаются 87 горняков. С ними установлена связь, эвакуация продолжается.

Первоначально сообщалось о пожаре на промежуточной подстанции шахты на глубине около 200 метров. Однако в МЧС информацию о возгорании опровергли, подчеркнув, что речь идет именно о задымлении. Точное число шахтеров, застрявших под землей из-за аварии, назвал глава региона Василий Голубев. Он также рассказал, что в их эвакуации были задействованы четыре единицы техники и 21 горноспасатель.

Несколькими днями ранее на шахте «Обуховская» произошло обрушение горной породы, в результате чего один человек погиб и еще двое пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).