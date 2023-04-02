Более 200 горняков застряли в шахте из-за пожара на подстанции Под Ростовом загорелась шахта Обуховская

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Ростовской области на шахте Обуховская произошел пожар, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах. По его словам, из-за огня на промежуточной подстанции под землей застряли более 200 горняков. На месте работают спасатели.

Пожар произошел на промежуточной подстанции шахты Обуховская в городе Зверево. Очаг располагается на глубине почти 200 метров. В забое находится больше 200 горняков, проводится эвакуация, — подчеркнул собеседник агентства.

Как рассказал позднее источник агентства в МЧС, задымление произошло на глубине 199 метров. Всего под землей находилось 229 человек, сейчас проводится их эвакуация. При этом в ведомстве подчеркнули, что речь идет не о пожаре, а именно о задымлении.

28 марта Следственный комитет сообщал об обрушении горной породы в шахте Обуховская. По данным ведомства, в результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

Ранее в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских военных оказались обесточенными три шахты. В момент отключения света под землей находились 107 горняков. Пострадавших нет.