Ростовский губернатор раскрыл подробности инцидента на шахте Обуховская Ростовский губернатор Голубев рассказал о спасении горняков на шахте Обуховская

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На месте задымления в шахте Обуховская в Ростовской области работают 21 спасатель и четыре единицы техники, они пытаются эвакуировать застрявших под землей горняков, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, всего экстренные службы эвакуируют 229 человек. Вентиляционная система шахты была запущена на реверс.

ЧП на шахте Обуховская. Из-за задымления на подстанции шахтного ствола проводится эвакуация 229 человек. Открытого горения нет, вентиляционная система запущена на реверс. Погибших, пострадавших нет. К месту убыли два отделения горных спасателей — всего 21 человек, четыре единицы техники, — написал Голубев.

Утром 2 апреля экстренные службы сообщили о задымлении в шахте Обуховская. По данным МЧС, дым появился на промежуточной подстанции, из-за чего более 200 горняков оказались заблокированы под землей. Само задымление произошло на глубине 199 метров. При этом один из источников сообщал о пожаре.

Ранее в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских военных оказались обесточенными три шахты. В момент отключения света под землей находились 107 горняков. Пострадавших нет.