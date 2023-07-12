Сфинксов с Египетского моста в Петербурге отправят на реставрацию Любители фотографироваться довели петербургских сфинксов до необходимости реставрации

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Скульптурам сфинксов на Египетском мосту в Санкт-Петербурге предстоит реставрация, рассказали СМИ в пресс-службе Музея городской скульптуры. По информации учреждения, сфинксы сейчас находятся не в лучшем состоянии и нуждаются в возвращении им первоначального облика. Как сообщили в пресс-службе, основной причиной для проведения реставрационных работ стало то, что на сфинксов постоянно залезают любители фотографироваться.

К большому сожалению, их не только трогают, а на них залезают. Мы не знаем, туристы это или петербуржцы. Этим сфинксам просто не повезло — у них слишком доступное расположение. <...> Они страдают и от большого трафика машин, и там влажно, — пояснили в музее.

Как рассказали в пресс-службе, первоочередной задачей реставраторов является согласование всех этапов работы над скульптурой, затем необходимо сформировать команду специалистов, а так как проект внеплановый, то для него нужно найти финансирование. При сочетании этих факторов к сфинксам вернется их первоначальный облик, подчеркнули в музее.

Ранее в ходе археологических раскопок в провинции Кена в Египте была обнаружена статуя сфинкса, изображающая, предположительно, римского императора Клавдия. Находка была сделана в павильоне времен Римской империи к востоку от храмового комплекса Дендера.