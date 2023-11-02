Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд решил оштрафовать и выдворить из России семью мигрантов после того, как их сыновья стали участниками конфликта в нижегородской школе № 76, пишет «Коммерсант». По данным издания, семья 41-летнего азербайджанца Анара Бахышова попала в поле зрения правоохранителей после того, как по соцсетям разошлось видео, на котором один из сыновей мужчины издевался и бил другого ученика в школьном коридоре.

По информации газеты, после конфликта в школе подростков задержали сотрудники ФСБ. Вся семья Бахышова при этом принесла публичные извинения за поведение своего сына.

В ходе проверки установили, что отец нарушил правил правила миграционного учета, а его 34-летняя супруга после истечения законного срока пребывания в России уклонилась от выезда, сообщили на сайте нижегородского главка МВД. В отношении пары составили протоколы о нарушении режима проживания в РФ. Суд назначил им штрафы и принял решение о выдворении из страны. До процедуры депортации мужчину и женщину поместили в Центр временного содержания иностранных граждан.

Вместе с родителями будут депортированы трое детей, не состоявшие на миграционном учете. По информации «Коммерсанта», кроме двоих сыновей у семьи также есть трехлетняя дочь, ими занялись органы соцзащиты.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки информации об избиении детьми мигрантов русских учеников в одной из школ Ростова-на-Дону. Член организации «Русская община» рассказал, что проезжал на машине и увидел, как дети иностранцев толпой били русского мальчика во дворе школы прямо на глазах у десятка других учащихся и преподавателей. Мужчина решил выйти из машины и вмешаться, чтобы остановить драчунов. По словам общественника, школьники сказали ему, что такие стычки происходят почти каждый день. Позже Telegram-канал Baza со ссылкой на свои данные написал, что драку спровоцировал русский мальчик, предположительно, оскорбивший других учеников, после чего те набросились на него толпой с кулаками.