Выяснился зачинщик школьной драки на национальной почве в Ростове-на-Дону Baza: драку у школы в Ростове-на-Дону спровоцировал мальчик, оскорбивший детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что инициатором драки между школьниками в Ростове-на-Дону стал мальчик по имени Петр (имя изменено). По данным канала, он выкрикивал оскорбления в адрес учеников другой национальности.

Информация об этом появилась после внутреннего разбирательства, проведенного в школе. Выяснилось, что Петр оскорбил других детей, и они толпой бросились на него с кулаками. Однако до полноценной драки дело не дошло, поскольку в происходящее вмешался проезжающий мимо мужчина. Он в грубой форме велел оскорбленным детям оставить сверстника в покое.

Ситуация вызвала широкий резонанс в Сети, после чего Следственный комитет заинтересовался поведением взрослого заступника. Мужчина позднее объяснил, что после инцидента ученики местной школы рассказали ему о регулярных нападениях со стороны детей мигрантов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже взял на контроль проверку информации об избиениях русских школьников.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заступился за мужчину, который не допустил избиения одного из детей. По словам политика, этого человека нужно похвалить, а не наказывать. Милонов считает, что в этой ситуации следовало бы наказать директора школы.