Дети мигрантов избили русских школьников на глазах учителей СК РФ проверит сообщения об избиениях учеников ростовской школы детьми мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации об избиениях русских школьников детьми мигрантов в Ростове-на-Дону, сообщили в Telegram-канале СК. Бастрыкин поручил главе регионального управления ведомства Аслану Хуаде доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

В СМИ распространена информация о том, что дети мигрантов в одной из школ Ростова-на-Дону избили русских школьников. По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

Как пишет «Царьград», речь идет о школе № 18, администрация которой никак не реагирует на происходящее. Так, 26 октября дети иностранцев устроили драку во дворе школы, где на глазах у десятка учащихся и преподавателей толпой избили одного русского мальчика. В этот момент мимо проезжал член организации «Русская община», решивший вмешаться. Мужчина вышел из машины и разогнал драчунов, после чего попытался встретиться с директором, которую просил выйти, но она так и не появилась.

Никто не заступился за мальчика. Ни взрослые, ни школьники. Все проходили мимо, как будто так и должно было быть, — сказал он.

По словам общественника, школьники рассказали ему, что такое происходит почти ежедневно. К ребятам «цепляются» как во дворе школы, так и за ее пределами, при этом нападают толпой по 10–12 человек.

Ранее замруководителя думской фракции ЛДПР Алексей Диденко предложил депортировать мигрантов целыми семьями в случае, если они не способны проследить за поведением своих детей в школе. Депутат предложил усилить персональную ответственность родителей за поведение своих чад и на первый случай выносить предупреждение, при повторении — штраф, при третьей выходке проводить депортацию семьи.