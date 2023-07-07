В ГД призвали депортировать семьи мигрантов за выходки детей в школе Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме призвал депортировать мигрантов за выходки их детей в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России назрели проблемы, связанные с адаптацией детей мигрантов, которые могут демонстрировать асоциальное и криминальное поведение в школах, рассказал NEWS.ru замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко. Партия предлагает ужесточить санкции в отношении родителей таких учеников вплоть до депортации.

Мы предлагаем меры, как решить проблему. Во-первых, усилить персональную ответственность родителей за поведение их чад вплоть до депортации всей семьи. После первой выходки — предупреждение, после второй — серьезный штраф, после третьей — депортация всей семьи, — сказал Диденко.

По его словам, перед угрозой лишения единственного источника дохода родители будут внимательнее следить за поведением детей.

ЛДПР также предлагает ввести для детей мигрантов обязательное тестирование уровня знаний и русского языка перед поступлением в школу. Если ребенок проваливает тест по русскому языку, объяснил Диденко, он должен пройти специальные курсы перед зачислением в школу.

В-третьих, исключить ситуации, когда доля детей мигрантов в школах превышает 10–15%. И дети обязательно должны равномерно распределяться по классам, а не концентрироваться в одном, создавая «национальный анклав», — сказал замруководителя.

Он подчеркнул, что Россия — дружелюбная страна, которая рада всем, кто приезжает с добрыми намерениями, уважает законы и традиции. Однако, по мнению депутата, часто дети мигрантов не знают русского языка и отстают в уровне подготовки по предметам от сверстников. Диденко объяснил, что учителям приходится уделять таким детям повышенное внимание, что отрицательно сказывается на качестве образования для остальных.

Депутат уточнил, что ЛДПР будет добиваться постепенного внедрения новых правил, что положительно скажется и на детях мигрантов, и на их российских сверстниках.

Ранее правительство России выпустило постановление, которое регулирует долю иностранных работников в регионах. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в будущем нужно точечно решать проблему зависимых от иностранной рабочей силы регионов и уменьшить долю работающих мигрантов.