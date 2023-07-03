В Госдуме призвали уменьшить долю работающих мигрантов в России Депутат ГД Нилов призвал решить проблему зависимости от иностранной рабочей силы

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Правительство России выпустило постановление, которое регулирует долю иностранных работников в регионах. Комментируя документ «Парламентской газете», председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что в будущем нужно точечно решать проблему зависимых от иностранной рабочей силы регионов и уменьшить долю работающих мигрантов.

Я считаю, что к регионам с высокой зависимостью от иностранцев нужно присмотреться повнимательнее: понять, что за организации там работают, какой у них штат, как их переориентировать на то, чтобы активнее брать на работу российских граждан, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, в России более двух миллионов официально безработных граждан. Чтобы решить проблему, необходимо преимущественно брать на работу россиян, а «не поддерживать привозной труд». Нилов подчеркнул, что постановление правительства следует использовать для определения наиболее зависимых от мигрантов регионов.

Согласно документу, который был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, в 2024 году доля иностранцев в сфере управления недвижимым имуществом, обслуживания зданий и территорий будет ограничена до 70%. Среди сотрудников в строительстве число мигрантов не должно превышать 80%, а продавать алкоголь и табак в специализированных магазинов смогут не более 15% иностранцев. Также планируется ограничить долю мигрантов в выращивании овощей, лесоводстве, обработке древесины, оптовой торговле лесоматериалами и управлении грузовиками и общественным транспортом. Также иностранцам запрещается открывать ларьки и работать провизорами в аптеках.

При этом в ряде регионов действуют особые ограничения. Так, доля иностранцев в сельском хозяйстве в Астраханской области не установлена, а в Рязанской области нельзя, чтобы число мигрантов составляло более 90% на предприятиях по производству текстиля. Подобные постановления правительство выпускает ежегодно. Новая версия не отличается от правил, которые действуют в 2023 году.

Депутат Госдумы Александр Бородай ранее заявил, что Россия имеет право на защиту от «бесконечного потока мигрантов». Таким образом он ответил на высказывание главы департамента информации и печати МИД Таджикистана Шохина Самади, обвинившего россиян в антимигрантских настроениях.