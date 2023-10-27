В Госдуме заступились за разнявшего подростков мужчину Милонов заступился за мужчину, который разнял дерущихся подростков в Ростове-на-Дону

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Мужчина, который разнял школьников и не допустил избиения одного из детей, нужно похвалить, а не наказывать, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в этой ситуации следовало бы наказать директора школы.

Мужчину, который пытался разнять дерущихся и не позволил избить мальчика, наоборот, надо похвалить, а не наказать. Он не испугался, вмешался. А вот директора школы надо наказать, зачем она взяла такое количество мигрантов. Если информация подтвердится, что это не единичный случай и там постоянно избивают русских ребят, так это вообще катастрофа. Главная задача директора и преподавателей — обеспечить безопасность школьников. Такое поведение не должно быть нормой, пусть уезжают к себе домой тогда и там влезают в драки, — сказал собеседник.

Ранее мужчина с громкими оскорблениями разогнал дерущихся учеников школы № 18 в Чкаловском районе. Участниками потасовки оказались дети мигрантов, которые толпой хотели напасть на русского мальчика. Инцидент попал на видео и распространился в Сети, после чего Следственный комитет заинтересовался произошедшим и поведением мужчины.

Вмешавшимся в драку оказался член организации «Русская община». После того как он заступился за ребенка, мужчина пообщался с другими школьниками и выяснил, что подобные ситуации происходят почти ежедневно. К ребятам цепляются как во дворе школы, так и за ее пределами, при этом нападают толпой по 10–12 человек. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже взял на контроль проверку информации об избиениях русских школьников детьми мигрантов.