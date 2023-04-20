Семья в Дагестане пострадала при взрыве масляного радиатора

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Взрыв отопительного масляного радиатора, произошедший в жилом доме в селе Хамавюрт Хасавюртовского района Дагестана, вызвал сильные ожоги у трех человек. Как передает EADaily со ссылкой на республиканское управление СК РФ, в результате произошедшего при взрыве выброса масла ожоги рук и ног получила семья Магомедовых — Рустам и Айгуль и их четырехлетняя дочь.

Как уточняется, семья была госпитализирована в центральную больницу Хасавюрта, где пострадавшим оказали первую помощь, а затем отправили в республиканскую клиническую больницу в Махачкале. У всех степень ожогов составила 25%.

По факту происшествия следователи проводят проверку.

По имеющимся данным, 20 апреля 2023 года в результате скопления газовоздушной смеси в трубах произошло частичное возгорание, в результате которого три человека получили ожоги I-II степени, в том числе один ребенок 2018 года рождения, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о взрыве флакона с дезодорантом в одной из квартир в многоэтажном доме в Пензе. В результате происшествия были выбиты окна. Как выяснилось, взрыв произошел из-за того, что флакон сильно нагрелся, так как стоял рядом с горящей пасхальной церковной свечой.