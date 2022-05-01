Семь домов пострадали при пожаре под Белгородом Гладков: семь домов получили повреждения при пожаре на объекте Минобороны под Белгородом

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При пожаре на одном из объектов Минобороны России в Белгородской области пострадали семь домов, они получили повреждения различной степени, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что средства на их восстановление есть в полном объёме, поэтому к ремонту приступят в ближайшее время.

Семь домов повреждены с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объёме, — написал он.

По словам главы региона, на данный момент местные жители находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Гладков уточнил, что пострадавшим при пожаре оказался житель хутора. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О возгорании на одном из объектов российского оборонного ведомства стало известно днём 1 мая. Пожар разгорелся на территории Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа. В результате происшествия пострадал один местный житель. По словам губернатора региона, он получил лёгкое ранение и его жизни ничего не угрожает.

Накануне в центре Белгорода были слышны звуки взрывов, раздававшихся со стороны украинской границы. По предварительным данным, причиной могли послужить сработавшие средства российской ПВО, однако характерных следов в небе не наблюдалось. Двумя днями ранее жители региона также сообщали о взрывах. По словам очевидцев, были слышны два громких хлопка, а в небе был заметен след работы ПВО.