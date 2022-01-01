Семь человек пострадали в Туве при пожаре в частном доме

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В Туве семь человек пострадали в результате пожара в частном доме, среди них шестеро детей. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг, его слова приводит ТАСС. Инцидент произошел в Кызыле.

Врачи сейчас борются за жизни пострадавших при пожаре в Кызыле. ЧП произошло в частном доме по улице Чапаева. На данный момент в больницу доставлены шестеро детей и один взрослый. Четверо находятся в реанимации, — сказал Ховалыг.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По словам главы региона, в настоящий момент преждевременно говорить о причине пожара, однако он призвал всех граждан быть осторожными в обращении с огнем, пиротехникой и электроприборами.

Вечером 31 декабря сообщалось, что один человек погиб в результате возгорания трансформатора на Ростовской АЭС. Еще один человек пострадал. В настоящее время пожар ликвидирован.

В тот же день три человека погибли при пожаре в жилом доме в Оренбургской области. ЧП произошло ночью в селе Краснополье Переволоцкого района.

Ранее в Петербурге загорелся бизнес-центр «Берег». Всех работников эвакуировали, никто не пострадал. Что стало причиной пожара, неизвестно.