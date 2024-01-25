Семь человек могли оказаться под завалами рухнувшего здания под Оренбургом «112»: в Оренбургской области обрушилось здание канализационной насосной станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщает, что в городе Новотроицке в Оренбургской области обрушилось здание канализационной насосной станции. По предварительной информации канала, под завалами дома могут находиться семь человек. По данным РИА Новости, в результате происшествия три человека пострадали.

В городе Новотроицке обрушилась канализационная насосная станция. Под завалами могут находиться семь человек, — подтвердили в экстренных службах.

Источник добавил, что на место происшествия прибыли спасатели. Причины произошедшего и личности пострадавших людей устанавливаются.

Позднее в Сети появилось видео, на котором зафиксирован сильный взрыв в здании. По сведениям «112», площадь обрушения достигла 200 квадратных метров.

Ранее взрыв произошел в здании пекарни в Ставрополе. В результате происшествия пострадали семь человек. По данному факту СК возбудил уголовное дело по статьям 143 и 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающимся нарушения требований охраны труда и выполнения работ, не соответствующих стандартам безопасности.