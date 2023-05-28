Сельскую учительницу будут судить за доведение мальчика до мыслей о суициде Под Смоленском педагога заподозрили в доведении второклассника до попытки суицида

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Смоленской области начато уголовное разбирательство в отношении учительницы начальных классов в школе деревни Верховье, передает Telegram-канал Baza. Женщину заподозрили в доведении восьмилетнего ученика до мыслей о суициде. Мальчик сам начал вслух делиться своими планами. Он утверждал, что учительница постоянно оскорбляла его.

На поведение ребенка обратили внимание другие взрослые, из-за чего и было принято решение обратиться в правоохранительные органы.

До этого в подмосковном Раменском девятиклассник покончил с собой. Незадолго до этого у подростка произошла ссора с учителем, который назвал мальчика «лишним в классе, школе и мире».

В феврале в Самарской области 15-летняя девятиклассница пыталась покончить с собой. До этого школьница потеряла паспорт, ей предстояло сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ). Родители девочки не подозревали о намерениях дочери.

Ранее в Санкт-Петербурге девочка получила сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму на уроке геометрии. Ее ударила учительница, которой школьница до этого долгое время хамила.