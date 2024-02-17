Село в Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ Старовойт: село Кульбаки Курской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Село Кульбаки Курской области подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его данным, всего было восемь прилетов, никто из местных жителей во время атаки не пострадал.

Село Кульбаки Глушковского района обстреляно со стороны Украины. Всего насчитали восемь прилетов. К счастью, пострадавших нет. Повреждена газовая труба. Также повреждены два административных здания и одно домовладение, — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что аварийные бригады приступят к восстановлению повреждений, как только это станет безопасно. Старовойт добавил, что подомовый обход продолжается, собственникам будет оказана помощь в восстановлении имущества.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ предприняли попытку атаки на Курскую область. Беспилотник был сбит недалеко от Курчатова, уточнил он. В этом городе находится Курская атомная электростанция. По словам главы региона, разрушений не обнаружено.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, в результате атаки были повреждены линии электропередачи, населенные пункты оказались обесточены.