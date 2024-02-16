Два курских села остались без электричества после обстрела ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли два села под Курском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Под удар попали деревня Городище и село Козино, они обесточены.

Рыльский район был обстрелян со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи деревня Городище и часть села Козино обесточены. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению, — написал он.

Ранее стало известно о пожаре на нефтебазе в Курской области. Старовойт сообщил, что причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Источник СМИ в региональных экстренных службах позднее уточнил, что на объекте загорелись три резервуара с бензином. По словам собеседника, две цистерны были частично разрушены.

Пожарные ликвидировали открытое горение на курской НПЗ вечером 15 февраля. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара.

Накануне ВСУ также совершили ракетную атаку на Белгород. Для удара были использованы снаряды реактивной системы залпового огня «Вампир». В результате обстрела погибли семь человек, еще 19 мирных жителей пострадали. Четверых пострадавших, в том числе двоих детей, доставили в Москву.