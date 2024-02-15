Нефтебаза вспыхнула после атаки ВСУ в российском регионе Старовойт: после атаки украинского БПЛА в Курской области загорелась нефтебаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Нефтебаза загорелась в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что причиной пожара стала атака украинского беспилотника.

В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие, — заявил Старовойт.

Накануне в регионе был объявлен режим ракетной опасности. А перед этим Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище. По словам Старовойта, в ходе атаки были повреждены линии электропередачи, однако среди мирных жителей никто не пострадал.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Также 2 февраля ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района в Курской области. В результате атаки украинской армии контузию получил местный житель, кроме того, его дом оказался поврежден. В Минобороны России не комментировали информацию об обстреле.