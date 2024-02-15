Стали известны подробности пожара на нефтебазе под Курском РИА Новости: три резервуара загорелись на нефтебазе под Курском после атаки ВСУ

Фото: t.me/mchs_46

Три резервуара с бензином загорелись на нефтебазе под Курском после атаки украинского беспилотника, сообщил РИА Новости источник в региональных экстренных службах. По словам собеседника агентства, две цистерны частично разрушены.

В результате атаки украинского БПЛА на территории нефтебазы горят три резервуара с бензином общим объемом 2,1 тысячи кубических метров, — сказал он.

О пожаре на нефтебазе в Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранее сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, и попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне в регионе был объявлен режим ракетной опасности, перед этим Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Городище. По словам Старовойта, в ходе атаки были повреждены линии электропередачи, среди мирных жителей никто не пострадал.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевка в Курской области. Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Также 2 февраля ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района в Курской области. В результате атаки украинской армии контузию получил местный житель, кроме того, его дом оказался поврежден. В Минобороны России не комментировали информацию об обстреле.