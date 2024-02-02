Россиянин получил контузию после обстрела ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района

Фото: t.me/gubernator_46

В Курской области обстреляли село Гуево Суджанского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки ВСУ контузию получил местный житель, кроме того, поврежден его дом. В Минобороны РФ не комментировали информацию об обстреле.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь. Дом очень сильно пострадал. Обязательно окажем помощь собственнику в восстановлении и ремонте жилья, — написал губернатор.

До этого украинские войска обстреляли село Гордеевку в Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

В середине января ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов натовского калибра. Информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. Однако сообщалось, что часть города оказалась обесточена.