ВСУ обстреляли Курскую область Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка Кореневского района

Фото: МО Укранины

В Курской области обстреляли село Гордеевка Кореневского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки ВСУ повреждены дом, хозпостройка и автомобиль.

Со стороны Украины обстреляно село Гордеевка Кореневского района. К счастью, пострадавших нет. Повреждены дом, хозпостройка и автомобиль. Окажем помощь в восстановлении имущества, — заявил он.

Ранее Старовойт сообщил об обстреле Вооруженными силами Украины села Вишнево Курской области. По его словам, обошлось без пострадавших, однако взрывом выбило окна в спортивном зале и столовой местной школы.

Ранее СМИ обнародовали кадры последствий обстрела жилого многоквартирного дома в Горловке, по которому минувшей ночью ВСУ нанесли артиллерийский удар. На видео с места видно поврежденные балконы и выбитые окна. По словам очевидца, один из украинских снарядов попал в крышу, в квартире частично обрушился потолок.

Примерно в это же время ВСУ атаковали и Белгородскую область. Власти сообщили, что украинский дрон-камикадзе сбросил боеприпас в селе Колотиловка Краснояружского района. Повреждения получил объект инфраструктуры. Помимо этого, украинский беспилотник упал и сдетонировал на окраине села Новостроевка-Вторая. В результате взрыва дрона была повреждена линия газоснабжения, из местных жителей никто не пострадал.