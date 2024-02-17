ВСУ попытались атаковать российский город, в котором находится АЭС Старовойт сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ недалеко от Курчатова

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Беспилотник был сбит недалеко от Курчатова, уточнил он. В этом городе находится Курская атомная электростанция. По словам главы региона, разрушений не обнаружено.

Сегодня утром недалеко от Курчатова ПВО сбили украинский беспилотник. Пострадавших и повреждений нет. Благодарю наших защитников! — написал Старовойт.

Ранее губернатор Курской области сообщил о ракетной опасности в регионе. Сирены зазвучали второй раз за ночь. Старовойт отметил, что в настоящее время запущена система оповещения населения.

Ранее также сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Под удар попали деревня Городище и село Козино, они обесточены.

Также стало известно о пожаре на нефтебазе в Курской области. Старовойт сообщил, что причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Источник СМИ в региональных экстренных службах позднее уточнил, что на объекте загорелись три резервуара с бензином.