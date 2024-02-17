В Курской области второй раз за ночь объявили ракетную опасность

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

В Курской области вновь объявлена ракетная опасность, об этом сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что в настоящее время запущена система оповещения населения.

Ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг, — написал губернатор в 04:03 мск.

Аналогичное предупреждение также выпустил главк МЧС России по Белгородской области. Ракетную опасность объявили на всей территории региона. Жителям рекомендовали не покидать своих домов.

Ранее угроза ракетной опасности вводилась в Курской области вскоре после полуночи 17 февраля. После этого в регионе сработала система ПВО. Чуть ранее предупреждение было выпущено в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 16 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его данным, пострадал один человек. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи.