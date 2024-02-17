В Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Курской области объявлена ракетная опасность, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в области запущена система оповещения. Губернатор призвал граждан укрыться в помещениях без окон.

Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой, — написал глава региона.

Старовойт также попросил тех, кого оповещение застало на улице, зайти в ближайшее здание, спуститься в подземный переход или в паркинг.

Ранее аналогичная угроза была объявлена в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. В пресс-службе мэрии города информировали граждан о необходимости оставаться дома и не подходить к окнам.

Перед этим губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его данным, пострадал один человек. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи.