В Курской области сработала система ПВО

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Курской области сработала система ПВО, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его данным, угроза ракетной опасности сохранялась.

В Курской области работает ПВО. Режим ракетной опасности пока сохраняется, — написал губернатор в 01:51 мск.

В 02:14 мск он опубликовал новый пост, уточнив, что ракетная опасность отменена.

В 00:23 мск Старовойт информировал, что в Курской области была объявлена ракетная опасность. По его словам, в регионе запустили систему оповещения. Губернатор призывал граждан укрыться в помещениях без окон или спуститься в подземные переходы.

Перед этим аналогичная угроза была объявлена в Белгороде, а также в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. В пресс-службе мэрии города просили граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

Кроме того, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что подразделения противовоздушной обороны ударили по воздушным целям, объекты находились за пределами региона. Других подробностей не последовало. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз говорил, что система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат. БПЛА самолетного типа был уничтожен над Унечским районом, уточнял он.