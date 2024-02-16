Украинский дрон перехватили над российским регионом Губернатор Богомаз: украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система ПВО в Брянской области перехватила украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, БПЛА самолетного типа уничтожен над Унечским районом.

Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Унечским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте, — написал он.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, под удар попали деревня Городище и село Козино, они обесточены.

До этого стало известно о пожаре на нефтебазе в Курской области. Старовойт уточнил, что причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Источник СМИ в региональных экстренных службах позднее уточнил, что на объекте загорелись три резервуара с бензином, две цистерны были частично разрушены. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара.

13 февраля Богомаз сообщал, что украинский беспилотник попытался атаковать Брянскую область. По его словам, дрон самолетного типа был уничтожен силами ПВО над территорией Клинцовского района.