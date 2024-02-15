На атакованной ВСУ курской нефтебазе ликвидировали открытое горение Старовойт: в Курском районе ликвидировано открытое горение на нефтебазе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение на нефтебазе в Курской области, вспыхнувшее в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Глава региона поблагодарил всех, кто принимал участие в тушении пожара.

В Курском районе ликвидировано открытое горение на нефтебазе. <...> Благодарю всех, кто принимал участие в тушении, за работу! — написал он.

О пожаре на нефтебазе в Курской области стало известно в ночь на 15 февраля. Старовойт сообщил, что причиной возгорания стала атака украинского беспилотника. Источник РИА Новости в региональных экстренных службах позднее уточнил, что на объекте загорелись три резервуара с бензином. По словам собеседника агентства, две цистерны были частично разрушены.

Днем 15 февраля ВСУ совершили ракетную атаку на Белгород. Для удара были использованы снаряды реактивной системы залпового огня «Вампир». Число погибших, по последним данным, выросло до семи, а число пострадавших — до 25. Официальной информации от местных властей пока не поступало.

Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате обстрела повреждения получили почти 130 квартир и более 30 машин. По его словам, разрушения различной степени зафиксированы в четырех магазинах и на территории одного из промышленных предприятий.