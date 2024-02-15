Выросло число погибших при ракетном обстреле Белгорода «112»: число погибших при ракетной атаке ВСУ на Белгород увеличилось до семи

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Число погибших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины выросло до семи, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, количество пострадавших составило 25 человек. Официальной информации от местных властей пока не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал о шести погибших в ходе обстрела со стороны Украины. Среди жертв оказалась годовалая девочка, которая находилась в коляске, когда в нее попал осколок от снаряда ВСУ. По словам главы региона, в числе пострадавших также были дети. Шесть человек преимущественно с осколочными ранениями находятся в тяжелом состоянии.

Кроме этого, при атаке ВСУ с использованием снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир» были повреждены почти 130 квартир и более 30 автомобилей в Белгороде. Разрушения различной степени также зафиксированы в четырех магазинах и на территории одного из промышленных предприятий. Помимо этого, после работы системы ПВО получили повреждения четыре частных домовладения в поселке Дубовое.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что одной из погибших при обстреле Белгорода оказалась многодетная мать, которая работала преподавателем БелГУ, Любовь Губкина. Она была специалистом института инженерных и цифровых технологий белгородского университета, где проработала почти 25 лет. У 44-летней женщины остались трое детей.