Гладков уточнил, сколько домов и машин повреждены из-за атаки по Белгороду Гладков: при атаке ВСУ на Белгород были повреждены 128 квартир и 34 машины

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В результате обстрела Вооруженных сил Украины по Белгороду повреждения получили почти 130 квартир и более 30 машин, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, разрушения различной степени зафиксированы в четырех магазинах и на территории одного из промышленных предприятий.

В городе Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля, — уточнил он.

По его словам, в области также выявлены разрушения после работы системы ПВО. Так, в поселке Дубовое пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей. В населенном пункте Репное разрушения затронули одно частное домовладение и три автомобиля, в Разумное — один многоквартирный дом, в Шагаровке — три частных домовладения и одну машину, в микрорайоне Таврово-1 — один частный дом.

Ранее Гладков сообщал, что шесть человек, пострадавших при ракетной атаке, находятся в тяжелом состоянии. Еще девять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Глава региона также подтвердил, что при обстреле погибли шесть человек, среди которых был грудной ребенок.

В свою очередь Telegram-канал SHOT выяснил, что одной из жертв обстрела оказалась многодетная мать, работающая преподавателем БелГУ, Любовь Губкина. По данным канала, она была специалистом института инженерных и цифровых технологий белгородского университета, в котором проработала почти 25 лет. Как сообщает канал, у 44-летней женщины остались трое детей.