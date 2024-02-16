В Ростовской области сработали средства ПВО Губернатор Ростовской области: ПВО отработала по воздушным целям вне региона

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В Ростовской области подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ударили по воздушным целям, сообщил в личном Telegram-канале губернатор Василий Голубев. По его данным, объекты находились за пределами региона. Других подробностей не последовало.

В Ростовской области подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям за пределами региона. Спасибо военным за работу, — написал Голубев.

Чуть ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села Глотово и Безымено Грайвороновского городского округа. По его информации, пострадал один человек. Кроме того, в результате обстрелов были повреждены линии электропередачи. По словам главы региона, восстановительные работы начнутся после согласования с Министерством обороны РФ.

Вечером 16 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз информировал, что система ПВО перехватила украинский беспилотный летательный аппарат. БПЛА самолетного типа был уничтожен над Унечским районом, уточнил он.

До этого Вооруженные силы Украины обстреляли Рыльский район Курской области. Как рассказал губернатор региона Роман Старовойт, под удар попали деревня Городище и село Козино, они были обесточены.