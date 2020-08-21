Седьмой митинг в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

https://static.news.ru/photo/fdfb977a-e42d-11ea-b2fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabarovskadm.ru

Митинг в поддержку арестованного по подозрению в причастности к убийствам дальневосточных предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в седьмой раз.

Протестующие собрались у «Белого дома». Отмечается, что у участников акции появился новый «фургаломобиль» — обклеенная агитационными плакатами Toyota. На плакатах написано «Свободу Фургалу!», «Руки прочь от Фургала!» и «Перемен требуют наши сердца».

На этот раз участники демонстрации изменили привычный маршрут и двинулись в сторону Амура по улице Тургенева, передаёт портал dvhab.ru.

По оценкам мэрии города, традиционный субботний несанкционированный митинг собрал около 1500 участников, что на четверть меньше, чем неделю назад.

Как писал NEWS.ru ранее, 19 августа лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирался посетить Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». Однако его и других депутатов не пустили в камеру к экс-губернатору Хабаровского края. Сотрудники СИЗО сообщили, что его камера пуста. Отсутствие Фургала объяснили «следственными действиями».