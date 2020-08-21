Седьмой митинг в поддержку Фургала проходит в Хабаровске

Митинг в поддержку арестованного по подозрению в причастности к убийствам дальневосточных предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в седьмой раз.
Протестующие собрались у «Белого дома». Отмечается, что у участников акции появился новый «фургаломобиль» — обклеенная агитационными плакатами Toyota. На плакатах написано «Свободу Фургалу!», «Руки прочь от Фургала!» и «Перемен требуют наши сердца».
На этот раз участники демонстрации изменили привычный маршрут и двинулись в сторону Амура по улице Тургенева,
По оценкам мэрии города, традиционный субботний несанкционированный митинг
Как писал NEWS.ru ранее, 19 августа лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирался посетить Сергея Фургала в СИЗО «Лефортово». Однако его и других депутатов не пустили в камеру к экс-губернатору Хабаровского края. Сотрудники СИЗО сообщили, что его камера пуста. Отсутствие Фургала объяснили «следственными действиями».
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