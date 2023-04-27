Сделавший смертельный укол сыну ростовчанин избежит наказания

Фото: Пресс-служба Лефортовского суда Москвы

В Батайске Ростовской области рассмотрели дело в отношении мужчины, которого обвиняют в причинении смерти сыну по неосторожности. Обвиняемый избежит наказания — было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Мужчина предстал перед судом из-за того, что ввел сыну обезболивающий укол, от которого подросток скончался, сообщает «КП-Ростов-на-Дону» со ссылкой на Батайский городской суд.

Как уточняет издание, подросток повредил палец и пожаловался отцу на острую боль. Обвиняемый, не имея медицинского образования, ввел мальчику внутримышечный раствор лидокаина и антибиотика. Из-за укола у ребенка развился анафилактический шок, его состояние резко ухудшилось. Позже мальчик скончался.

Обвиняемый признал вину в полном объеме, а потерпевшая сторона подала ходатайство о прекращении уголовного дела. Приняв во внимание раскаяние мужчины, положительные характеристики, тяжесть преступления и отсутствие претензий у потерпевшей стороны, суд прекратил уголовное дело.

На юго-западе Москвы во время допроса в полиции ранее скончался 67-летний пенсионер с четвертой стадией онкологического заболевания. В отделении МВД мужчина оказался после того, как напал на своего пятилетнего внука. Мужчина схватил ребенка за шею, когда тот залез на кресло, и отшвырнул на середину комнаты.