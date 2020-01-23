https://static.news.ru/photo/8ba1fbce-3e83-11ea-9df5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Счётная палата опубликовала отчёт по результатам проверки Владимирского госуниверситета им. Столетовых и Ивановского госуниверситета. Эти вузы стали первыми, деятельность которых проанализировало ведомство, в 2020 году работа будет продолжена.

Анализ охватит не только ведущие научно-исследовательские университеты, но и опорные, классические вузы, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии регионов, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Из отчёта о деятельности Ивановского и Владимирского университетов следует , что программы развития обоих вузов связаны со стратегиями социально-экономического развития регионов. Однако основным фактором, сдерживающим развитие учебных заведений, является «ограниченность ресурсов для обновления и развития материально-технической базы». По мнению сотрудников Счётной палаты, именно это, а также «низкие темпы социально-экономического развития регионов» не способствуют росту заинтересованности местных работодателей в подготовке там специалистов. Из-за этого происходит отток выпускников, молодых учёных и преподавателей в более благоприятные регионы России.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо развивать вузы в регионах, а не «раздувать» столичные университеты. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами в Сочи. Один из участников посетовал, что большинство способных абитуриентов уезжают поступать в вузы в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток. Президент подтвердил наличие такой проблемы. По его мнению, нужно прекратить «безразмерно раздувать вузы» в этих городах. Решением проблемы может стать создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах.