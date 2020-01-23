Счётная палата опубликовала отчёт по результатам проверки Владимирского госуниверситета им. Столетовых и Ивановского госуниверситета. Эти вузы стали первыми, деятельность которых проанализировало ведомство, в 2020 году работа будет продолжена.
Анализ охватит не только ведущие научно-исследовательские университеты, но и опорные, классические вузы, которые играют важную роль в социально-экономическом развитии регионов, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Из отчёта о деятельности Ивановского и Владимирского университетов
Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что необходимо развивать вузы в регионах, а не «раздувать» столичные университеты. Об этом он сказал в ходе встречи со студентами в Сочи. Один из участников посетовал, что большинство способных абитуриентов уезжают поступать в вузы в крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток. Президент подтвердил наличие такой проблемы. По его мнению, нужно прекратить «безразмерно раздувать вузы» в этих городах. Решением проблемы может стать создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров на местах.
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