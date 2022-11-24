СБУ задержала жителя Херсона за помощь в переправке людей через Днепр СБУ задержала владельца станции катеров, на которых переправляли людей на левобережье

Фото: sbu.gov.ua

Служба безопасности Украины в своем Telegram-канале заявила о задержании владельца станции катеров в Херсоне, на которых жители переправлялись на левый берег Днепра во время эвакуации. Мужчину назвали пособником оккупантов, против него возбудили уголовное дело.

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. Им оказался владелец местной станции прогулочных катеров, который помогал захватчикам бежать от контрнаступления сил обороны на южном направлении. Для этого он добровольно передал в распоряжение агрессора шесть плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест, — говорится в сообщении СБУ.

Представитель экстренных служб Херсона ранее заявил РИА Новости, что украинские силовики расстреляли в городе 39 пророссийских активистов. Кроме того, он утверждает, что, возможно, ещё 74 человека увезли в неизвестном направлении.

Ранее западные СМИ опубликовали фотографии, на которых было видно, как нескольких жителей Херсона после прихода в город ВСУ привязали к столбам. По данным СМИ, так украинские власти пытались наказать граждан за сотрудничество с российскими войсками.