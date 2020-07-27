Сброшенный в реку навоз привёл к гибели рыбы под Кировом

https://static.news.ru/photo/b887217e-d027-11ea-837b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Иван Гринев/vk.com

Правительство Кировской области сообщило о массовой гибели рыбы и раков в реке Коса. Предположительно, причиной стал сброс в воду навоза одним из сельхозпредприятий.

Место гибели рыб и ракообразных обнаружили сотрудники Министерства охраны окружающей среды региона и представитель Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Больше 150 погибших особей нашли на участке реки от села Елгань Унинского района до деревни Баженово Фалёнского района, говорится на сайте местного правительства.

Специалисты отобрали пробы воды и образцы погибших водных биологических ресурсов. В настоящий момент проводится проверка, результаты которой направят в Следственный комитет и Росприроднадзор для решения вопроса об осуществлении административного и уголовного преследования.

Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года дождь и снег привели к прорыву расположенного на возвышенности склада навоза в селе Средний Икорец Воронежской области. В результате масса отходов жизнедеятельности животных обрушилась на расположенную ниже улицу.