Сброшенный в реку навоз привёл к гибели рыбы под Кировом

Правительство Кировской области сообщило о массовой гибели рыбы и раков в реке Коса. Предположительно, причиной стал сброс в воду навоза одним из сельхозпредприятий.
Место гибели рыб и ракообразных обнаружили сотрудники Министерства охраны окружающей среды региона и представитель Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Больше 150 погибших особей нашли на участке реки от села Елгань Унинского района до деревни Баженово Фалёнского района,
Специалисты отобрали пробы воды и образцы погибших водных биологических ресурсов. В настоящий момент проводится проверка, результаты которой направят в Следственный комитет и Росприроднадзор для решения вопроса об осуществлении административного и уголовного преследования.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года дождь и снег привели к прорыву расположенного на возвышенности склада навоза в селе Средний Икорец Воронежской области. В результате масса отходов жизнедеятельности животных обрушилась на расположенную ниже улицу.
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