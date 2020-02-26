https://static.news.ru/photo/063bab5e-58d9-11ea-b7ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhiy Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дождь и снег привели к прорыву расположенного на возвышенности склада навоза в селе Средний Икорец Воронежской области. В результате масса отходов жизнедеятельности животных обрушилась на расположенную ниже улицу.

Навоз и грязь стекли с возвышенности и потекли по улице, испачкав забор одного из домов и остановившись возле него, передаёт «Моё Online». В администрации населённого пункта рассказали, что объект является собственностью местного агропредприятия.

Ужас, дышать невозможно, грязи полно, — рассказала местная жительница.

Инцидент произошёл вечером 25 февраля. К 14:00 26 февраля удалось убрать около 70% навоза.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные директора сахарных заводов страны признали свою вину в коррупции. Они просят выпустить их из тюрьмы и готовы сделать для этого всё что угодно, в том числе «грузить навоз».