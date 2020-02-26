Дождь и снег привели к прорыву расположенного на возвышенности склада навоза в селе Средний Икорец Воронежской области. В результате масса отходов жизнедеятельности животных обрушилась на расположенную ниже улицу.
Навоз и грязь стекли с возвышенности и потекли по улице, испачкав забор одного из домов и остановившись возле него,
Ужас, дышать невозможно, грязи полно, — рассказала местная жительница.
Инцидент произошёл вечером 25 февраля. К 14:00 26 февраля удалось убрать около 70% навоза.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные директора сахарных заводов страны признали свою вину в коррупции. Они просят выпустить их из тюрьмы и готовы сделать для этого всё что угодно, в том числе «грузить навоз».
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