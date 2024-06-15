Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель попросил прощения Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель заявил, что сожалеет о содеянном

Водитель Евгений Бакарюкин, сбивший толпу людей на пешеходном переходе в Благовещенске, перед началом заседания в Благовещенском городском суде, попросил прощения у родственников погибших. Мужчина признал, что «совершил страшное злодеяние», и отметил, что заслуживает «самого сурового наказания», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Очень сожалею. Страшное злодеяние совершил. Наверное, мне с этим уже жить все время, и бедные родители с этим будут жить. Они меня проклинают, и я бы сделал то же самое. Пусть простят хотя бы в душе, не физически, не морально, хотя бы в душе. Я буду молиться за них, и за их ангелов, которые ушли, — сказал он.

59-летний Бакарюкин рассказал, что работает таксистом и вышел на смену в 4:15 утра. Он объяснил, что выполнил 33 заказа и к обеду устал. По его словам, вместе с другом он распил бутылку водки 0,7 литра, и это наложилось на его общую утомленность.

Обвиняемый признался, что, будь у него была возможность отмотать все назад, он не стал бы садиться за руль пьяным. Мужчина утверждает, что раньше, кроме одного случая в молодости, он не водил в нетрезвом состоянии. Он также рассказал, что у него нет ни одного ДТП за всю историю, только штрафы за превышение скорости.

Самое суровое наказание заслуживаю — если предусмотрено 15 [лет], то 15. То, что сел за руль пьяным, не имеет никакого оправдания, — сказал он.

Благовещенский городской суд арестовал водителя микроавтобуса на два месяца. 59-летнему мужчине предъявлено обвинение в пьяной езде, повлекшей смерть двух и более лиц. Жертвами аварии стали пять человек.