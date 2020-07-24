Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину

https://static.news.ru/photo/4db526e6-cdc2-11ea-bb91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koetsier/pexels.com

Житель Калининградской области требовал с владельца сбитой им коровы 350 тысяч рублей на ремонт своей машины. Мужчине было отказано в компенсации.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Славского районного суда, истец указал, что ехал со скоростью 70 километров в час, видимость была плохая. Корову он увидел примерно за 15 метров и пытался уйти от столкновения, но это было невозможно. Животное погибло, а автомобиль Opel Zafira получил значительные повреждения. По его мнению, авария произошла из-за того, что животное находилось без присмотра.

Собственник автомобиля просил суд взыскать с ответчика стоимость ремонтно-восстановительных работ транспортного средства, а также расходы на оплату услуг эксперта и судебные расходы — всего около 350 тысяч рублей.

Но суд решил, что ущерб машине был причинён в процессе эксплуатации. Кроме того, ДТП произошло по вине водителя, который выбрал высокую скорость в непогоду и не учёл дорожные условия.

Как писал NEWS.ru, следователи Калининградской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено в автомобиле, извлечённом из реки. Машина по неустановленной пока причине скатилась в воду на глазах очевидцев, которые и сообщили о ЧП в экстренные службы.