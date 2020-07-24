Сбившему корову калининградцу отказали в компенсации за разбитую машину

Житель Калининградской области требовал с владельца сбитой им коровы 350 тысяч рублей на ремонт своей машины. Мужчине было отказано в компенсации.
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Собственник автомобиля просил суд взыскать с ответчика стоимость ремонтно-восстановительных работ транспортного средства, а также расходы на оплату услуг эксперта и судебные расходы — всего около 350 тысяч рублей.
Но суд решил, что ущерб машине был причинён в процессе эксплуатации. Кроме того, ДТП произошло по вине водителя, который выбрал высокую скорость в непогоду и не учёл дорожные условия.
Как писал NEWS.ru, следователи Калининградской области выясняют обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено в автомобиле, извлечённом из реки. Машина по неустановленной пока причине скатилась в воду на глазах очевидцев, которые и сообщили о ЧП в экстренные службы.
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