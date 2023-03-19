Сбитых пьяным водителем детей прооперируют в Крыму

Фото: Соцсети

В Крыму легковой автомобиль, за рулем которого, по предварительным данным, был пьяный водитель, сбил троих детей и двоих взрослых. Как сообщили РИА Новости в минздраве региона, двоих несовершеннолетних врачи готовят к операции.

Медики оценивают состояние детей как тяжелое. Самочувствие взрослых в минздраве не прокомментировали.

Инцидент произошел вечером 18 марта в селе Емельяновка Нижнегорского района. Как сообщила пресс-служба МВД республики, 54-летний водитель ВАЗ-2107 сбил пятерых пешеходов, которые шли по краю проезжей части. В результате ДТП пострадала семья, которую госпитализировали.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки инцидента.

Ранее пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля. Авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.