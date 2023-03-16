Пять человек погибли в ДТП с тремя машинами в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Место ДТП

Пять человек погибли, еще шестеро пострадали в массовом ДТП в подмосковной Кашире, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. На 132-м километре трассы Р-22 столкнулись три легковых автомобиля.

Столкнулись три легковые машины, в результате ДТП погибли пять человек, еще шесть пострадали, — сказал источник.

По данным РЕН ТВ, пострадавших доставили в больницы Ступино, Каширы и Подольска. В региональном главке МВД пояснили NEWS.ru, что авария произошла из-за выехавшего на встречку автомобиля.

По предварительной информации водитель Nissan допустил выезд на встречную полосу, где спровоцировал столкновение с двумя легковыми автомобилями. Сотрудники ГИБДД продолжают работу по установлению всех причин происшествия, — рассказали в ведомстве.

Ранее на востоке Москвы столкнулись шесть автомобилей, один из которых — грузовой. В результате ДТП травму получили девятилетний ребенок и взрослый. Пострадавших передали медикам скорой помощи.

Ранее утром два грузовика столкнулись на 92-м км Киевского шоссе. Движение по обе стороны было полностью перекрыто. По предварительным данным, водитель одного из большегрузов решил притормозить, из-за чего другой грузовик врезался в него. Одна из машин полностью перекрыла полосы движения в сторону Москвы, вторая — в сторону Калуги.