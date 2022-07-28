Сбежавший из суда в Гатчине неуравновешенный может прятаться в парках

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В Ленинградской области продолжаются поиски отца восьмерых детей с нездоровой психикой, который сбежал из зала суда, пишет 47news. Как уточнили в правоохранительных органах, сейчас мужчина может находиться в одном из ближайших парков.

Побег из зала суда произошел в среду, 27 июля, около половины пятого вечера. Мужчина убежал из здания на улице Горького в Гатчине. Сейчас правоохранители смотрят записи с камер видеонаблюдения, чтобы понять, где может находиться сбежавший.

Как поделились очевидцы, мужчина бежал в сторону Приоратского парка. Однако неподалеку от этого места есть еще один большой парк — Дворцовый. Найти в этом массиве человека не так легко, отмечают правоохранители.

В полиции рассказали о приметах сбежавшего. На нем была черная замшевая куртка, вельветовые штаны и черные ботинки. Лицо он может скрывать под медицинской маской. Всех, кто заметит человека с похожими приметами, просят сообщить в правоохранительные органы. Отмечается, что мужчина может быть опасным, поскольку он психически неуравновешен.

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